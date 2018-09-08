В ряде регионов идут задержания и аресты координаторов штабов Алексея Навального и других активистов

Это происходит незадолго до инициированной политиком акции против повышения пенсионного возраста. Суды накануне арестовали координаторов штабов Навального в Томске, Краснодаре и Ставрополе. Больше всего – 25 суток получил житель Томска Андрей Фатеев. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Координатору штаба политика в Краснодаре Размику Симоняну дали 10 суток, вдвое меньше его коллеге в Ставрополе Ивану Танскому. В Казани координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву полиция задержала, позже её отпустили из отделения, но обязали прийти в понедельник утром, сообщает ОВД-инфо. Силовики вчера задерживали активистов в Саратове, Тамбове, Горячем ключе. В столице полиция вчера ворвалась в штаб Навального. 8 человек задержали. Соратники политика в разных регионах отмечают, что давление на них усиливается перед акцией против повышения пенсионного возраста. Её планируют провести во многих городах в единый день голосования. В Москве акция не согласована со столичными властями. А в Петербурге чиновники вчера отозвали разрешение на проведение митинга. В Смольном это объяснили аварией на водопроводе и затопленной площадью Ленина, где активисты хотели митинговать. Навальный в акции участия не примет поскольку арестован на 30 суток.