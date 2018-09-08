Владимир Путин сегодня проведет переговоры с Николом Пашиняном

Это будет уже третья встреча российского лидера и премьер-министра Армении за полгода с момента его назначения. У обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу, рассказал в преддверии встречи помощник президент России Юрий Ушаков. Поэтому, отметил он, в Кремле ожидают серьезный разговор на все темы, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕвроАзЭС и ОДКБ. Между тем, в парламенте Армении рассчитывают, что на встрече Владимира Путина и Николы Пашиняна удастся сгладить острые углы во взаимоотношениях между странами и укрепить стратегическое сотрудничество. Депутаты надеются, что премьер-министр в переговорах будет придерживаться внешнеполитической линии, заданной прежними властями.

Не исключено, что на встрече будет обсуждаться и тема урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Россия играет роль посредника между сторонами. Напомним, что неделю назад на переговорах Путина с президентом Азербайджана также поднимался этот вопрос. Первая встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна состоялась в середине мая, вскоре после того, как лидер армянской оппозиции занял пост премьер-министра страны. Второй раз они встретились в юнее во время Чемпионата мира по футболу