Владимир Путин сегодня проведет переговоры с Николом Пашиняном
Это будет уже третья встреча российского лидера и премьер-министра Армении за полгода с момента его назначения. У обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу, рассказал в преддверии встречи помощник президент России Юрий Ушаков. Поэтому, отметил он, в Кремле ожидают серьезный разговор на все темы, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕвроАзЭС и ОДКБ. Между тем, в парламенте Армении рассчитывают, что на встрече Владимира Путина и Николы Пашиняна удастся сгладить острые углы во взаимоотношениях между странами и укрепить стратегическое сотрудничество. Депутаты надеются, что премьер-министр в переговорах будет придерживаться внешнеполитической линии, заданной прежними властями.
Не исключено, что на встрече будет обсуждаться и тема урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Россия играет роль посредника между сторонами. Напомним, что неделю назад на переговорах Путина с президентом Азербайджана также поднимался этот вопрос. Первая встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна состоялась в середине мая, вскоре после того, как лидер армянской оппозиции занял пост премьер-министра страны. Второй раз они встретились в юнее во время Чемпионата мира по футболу
Комментарии2
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andreykochnev 08 сентября 2018 | 07:11
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kochar 08 сентября 2018 | 07:46
Ничего хорошего эта встреча не сулит.
Пашинян - это народ,а Путин представитель воровской верхушки..