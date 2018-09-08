Подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне за последние два года около 30 раз были в Европе, чаще всего в Женеве
Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. Издание отмечает, что подозреваемые находились в швейцарском городе, в том числе в тот период, когда там проходил один из раундов переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Информация о том, с кем россияне встречались в Женеве, имеет ключевое значение для продолжения расследования, — сказал один из собеседников. Также сообщается, что после отравления Скрипалей люди под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов покинули Лондон и их загранпаспорта с тех пор не использовались.
Великобритания подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей офицеров ГРУ России. Москва обвинения отвергает.
Комментарии10
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yralez 08 сентября 2018 | 07:16
Бабло ОПГ на хранение таскали
mmm_333 08 сентября 2018 | 07:36
Как обычно держась за руки ходили?
patrikk_1 08 сентября 2018 | 07:38
Информация о том, с кем россияне встречались в Женеве, имеет ключевое значение для продолжения расследования, — сказал один из собеседников...
Встречались с Павликом Ходорковским?
putin_itogy 08 сентября 2018 | 07:23
Шикарно покатались за казёный счёт, своим бабам наверное шмоток навозили на три жизни.
Вот теперь всё, "станция Березай - а ну ка вылезай".(с)
Теперь до конца жизни зашкериться придётся,
и никуда из "подводной лодки"..
Назад, в деревню, в глушь, в Саратов.
Мрази путиноидные.
buzukin1906 08 сентября 2018 | 07:23
Выбираем из часто бывающих за границей россиян парочку Петров-Дебоширов и назначаем их исполнителями жестокого "убийства". Прокололись вы, мля! За базаром гнилым следить надо было - Скрипали взялись ласты клеить, когда полковник с подполковником несуществующего уже ГРУ еще не прибыли в Солсбери за монетами :)
Ну, кто повесил член-корра АН СССР в Ландане за яйца прямо на занавеске в ванной?
skull___ 08 сентября 2018 | 07:25
Какие путешественники эти киллеры из спецподразделения ГРУ...
А чё, либерастня, больше трупов не накопали за эти поездки? Какие плохие киллеры...
ural444 08 сентября 2018 | 07:26
Это же крупнейший провал российских спецслужб....
na555 08 сентября 2018 | 07:37
Определяли по морде или по паспорту? Может паспорта многофункциональные, переклеивали фотки под пользователя.
velbkeirf1 08 сентября 2018 | 07:38
чаще всего в Женеве\\\\\\\\\\\\\
когда Плейшнер вспомнил все наставления Штирлица, то было поздно, и чтобы не попасть в руки гестаповцев, он раскусил ампулу с ядом и выпал из окна подъезда.
venq 08 сентября 2018 | 07:46
velbkeirf1: ...а наши ребята подошли к нумизматному магазину и транспонировались...