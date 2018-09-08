Подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне за последние два года около 30 раз были в Европе, чаще всего в Женеве

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. Издание отмечает, что подозреваемые находились в швейцарском городе, в том числе в тот период, когда там проходил один из раундов переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Информация о том, с кем россияне встречались в Женеве, имеет ключевое значение для продолжения расследования, — сказал один из собеседников. Также сообщается, что после отравления Скрипалей люди под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов покинули Лондон и их загранпаспорта с тех пор не использовались.

Великобритания подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей офицеров ГРУ России. Москва обвинения отвергает.