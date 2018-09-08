Осуждённый за репост Сулейман Кадыров пожаловался в ЕСПЧ

Об этом телеканалу «Дождь» рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. Российские суды первой и второй инстанции признали Кадырова виновным в призыве к нарушению территориальной целостности России, после того как в марте 2016 года он поделился видеороликом о создании добровольческого батальона «Крым» с подписью «Крым – это Украина, всегда была, есть и будет!». Суд в Феодосии назначил Сулейману Кадырову два года условного срока. Верховный суд Крыма оставил это решение без изменений. В жалобе в ЕСПЧ осуждённый указал, что в России нарушили его право на свободу выражения мнения и справедливое разбирательство.