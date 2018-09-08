Представители движения «Весна» провели в центре Петербурга акцию против пенсионной реформы
Участников в образе пенсионеров и с табличками «До пенсии не дотянем» запрягли в тележку из супермаркета. Они везли по Невскому проспекту мужчину в маске президента Владимира Путина. Этот человек бил запряжённых людей хлыстом и разбрасывал мелочь с криками «работайте». Тележка была обклеена фотографиями депутатов Госдумы, которые поддержали пенсионную реформу, сообщает телеканал «Дождь».
Комментарии2
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dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 06:51
а эти веснотрясовцы когда-нибудь работали? обычно кто не работает тот громче всех орёт.
rash 08 сентября 2018 | 07:04
Пенсионный грабёж не надо называть реформой, поскольку это есть "изъятие" пенсий за пять лет.