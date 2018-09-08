Пять человек погибли, около 40 пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса в Турции
По данным телеканала Хабертюрк, ДТП произошло на трассе между Анкарой и Аксараем. Автобус съехал в кювет. Продолжается операция по спасению пострадавших.
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По данным телеканала Хабертюрк, ДТП произошло на трассе между Анкарой и Аксараем. Автобус съехал в кювет. Продолжается операция по спасению пострадавших.
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