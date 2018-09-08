МИД России выразил сожаление по поводу заявления пяти стран, которые обвинили Москву в отравлении Скрипалей

В ведомстве заявили, что США, Канада, Германия и Франция «пошли на поводу у Лондона» и «подхватили ложь».

В минувший четверг было впущено совместно заявление пяти государств, которые выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ. В документе говорится, что операцию «почти наверняка» санкционировали российские власти.