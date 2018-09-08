МИД России выразил сожаление по поводу заявления пяти стран, которые обвинили Москву в отравлении Скрипалей
В ведомстве заявили, что США, Канада, Германия и Франция «пошли на поводу у Лондона» и «подхватили ложь».
В минувший четверг было впущено совместно заявление пяти государств, которые выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ. В документе говорится, что операцию «почти наверняка» санкционировали российские власти.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 08 сентября 2018 | 06:56
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
midnightblues 08 сентября 2018 | 07:01
Вот говорили Маньке,перед написанием такого важного
не нюхай хотя бы часок
на худой конец-можно стопочку опрокинуть
ormanov 08 сентября 2018 | 07:08
Выражать сожаление = кисляк мастрячить. (Перевод с дипломатического на МИДовский.)
midnightblues 08 сентября 2018 | 07:27
ФЫраза Подхватили ложь не правильная какая-то
Подхватить можно гоноррею
Скорее всего там часто ее подхватывали в молодости и случайно описка вышла