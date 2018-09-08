Замдиректору Центра польско-российского диалога Лукашу Адамскому запретили въезд в Россию
Об этом пишет газета «Коммерсант». На своей странице в Facebook'е историк сообщил, что при попытке пересечь границу получил документ, согласно которому ФСБ считает его угрозой обороноспособности, национальной безопасности, либо общественному порядку в России. По словам Адамского, ему запретили въезд до марта 2021 года. Варшавский Центр польско-российского диалога и согласия был создан 7 лет назад и финансируется из госбюджета Польши. Как говорится на сайте организации, центр занимается поддержкой сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере образования и науки.
Комментарии2
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putin2018 08 сентября 2018 | 06:59
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
zolingen 08 сентября 2018 | 07:07
Диалог по-русски- запрещенный вьезд.