В Лондоне на стадионе Уэмбли Англия примет Испанию. Это будет первый домашний матч англичан после чемпионата мира, на котором команда впервые с 1966 года смогла попасть четверку сильнейших. Вряд ли это предполагает кардинальные изменения в составе. Испания приедет новой командой с новым тренером. Сборную возглавил бывший тренер Барселоны Луис Энрике. Прежний наставник Хулен Лопетеги был уволен за несколько дней до начала чемпионата мира, а Фернандо Йерро в роли кризисного управляющего не впечатлил. Кроме того, международную карьеру закончили Жерар Пике, Давид Сильва и Аендерс Иньеста, а Диего Косту и Жорди Альбу тренер не пригласил. У англичан потери скромнее — Джейми Варди и Гэри Кэхилл ушли из сборной, а Фил Джонс и Эшли Янг в состав не попали. Матч между сборными Англии и Испании покажет телеканал Матч ТВ начиная с 21.45.