Перед намеченными на завтра акциями против пенсионной реформы полиция продолжает задерживать сторонников Навального

Накануне силовики пришли в московский штаб политика и забрали в отделение восемь человек, рассказал «Эху Москвы» сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Позже задержанных отпустили без составления протоколов. После того, как Алексей Навальный объявил о планах провести 9 сентября митинги против повышения пенсионного возраста, массовые задержания сторонников оппозиционера начались в разных городах России. Самого политика арестовали за две недели до планируемой акции. Поводом стали митинги в январе. Что же касается завтрашних акций, в большинстве городов власти отказались их согласовать.