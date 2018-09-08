Перед намеченными на завтра акциями против пенсионной реформы полиция продолжает задерживать сторонников Навального
Накануне силовики пришли в московский штаб политика и забрали в отделение восемь человек, рассказал «Эху Москвы» сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Позже задержанных отпустили без составления протоколов. После того, как Алексей Навальный объявил о планах провести 9 сентября митинги против повышения пенсионного возраста, массовые задержания сторонников оппозиционера начались в разных городах России. Самого политика арестовали за две недели до планируемой акции. Поводом стали митинги в январе. Что же касается завтрашних акций, в большинстве городов власти отказались их согласовать.
Комментарии4
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dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 06:27
чё опять анальновцам расшливовывают дырки в заднем проходе? ну видить немного подзаросли дыры у анальновцев. пришло время вернуть диаметр отверстия до соответствующего госту.
polikarpich 08 сентября 2018 | 06:31
dtyzgblfhfc: Слышь, гомик-профессионал, сходи, купи себе "бояры" и выпей за свой упокой.
:-)))
chapter_2 08 сентября 2018 | 06:43
Всех не пришедших на голосование 09.09.2018 г. можно отнести к противникам повышения пенсионного возраста с 55/60 до 60/65.
ugas 08 сентября 2018 | 06:48
А чего же не хватают коммунистов и справеливороссов? Они, вроде, тоже против этого грабежа.