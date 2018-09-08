В РПЦ резко осудили решение Вселенского патриарха Варфоломея, который назначил своих представителей на Украине

Этот вопрос следовало обсуждать с Московским Патриархатом, — заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В свою очередь Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствовала решение о назначении. Это подготовка к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине, — сказал в интервью «Эху» глава информационного направления Украинской православной церкви Киевского патриархата ахиепископ Евстратий.