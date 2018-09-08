Учения коалиции во главе с США в Сирии стали ответом Вашингтона на серию угроз российских военных, сообщают источники

Учения возглавляемой США коалиции в Сирии стали ответом Вашингтона на серию угроз российских военных, сообщают источники CNN. По их словам, решение было принято после того, как Россия предупредила Вашингтон о намерении провести военные операции на юге республики. В Центральном военном командовании США подчеркнули, что Москва проинформирована о начале американских учений.