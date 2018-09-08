Учения коалиции во главе с США в Сирии стали ответом Вашингтона на серию угроз российских военных, сообщают источники
Учения возглавляемой США коалиции в Сирии стали ответом Вашингтона на серию угроз российских военных, сообщают источники CNN. По их словам, решение было принято после того, как Россия предупредила Вашингтон о намерении провести военные операции на юге республики. В Центральном военном командовании США подчеркнули, что Москва проинформирована о начале американских учений.
Комментарии8
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j_partizan 08 сентября 2018 | 05:31
США по-сути подтверждают, что они оккупирлвали часть территории Сирии. США - государство-преступник.
Оборонная политика СССР была правильной.
Горбачевская и ельцинская попытка дружить с врагами была ошибочный.
j_partizan 08 сентября 2018 | 05:33
оккупирлвали = оккупировали
nf5096004 08 сентября 2018 | 05:42
j_partizan: не известно, что лучше. Возьмите Корею. Зона оккупации США -процветающая Южная Корея и зона оккупации СССР - гниющая Северная.
prade 08 сентября 2018 | 06:11
j_partizan: Хорошо что хотя бы Южная Корея осталась в зоне влияния США. Иначе там сейчас был бы полный ЫН, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.
kottigr1 08 сентября 2018 | 05:46
j_partizan: Пепел батальона Вагнера стучит в сердцах "зеленых человечков".. Придется США прислать к ним доктора.
zztop1960 08 сентября 2018 | 05:40
России, Ирану и Турции на саммите в Тегеране в пятницу, 7 сентября, не удалось договориться о едином подходе по отношению к предстоящему наступлению сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. По словам представителя американского Центрального командования Уильяма Урбана, будут в том числе продемонстрированы быстрое развертывание сил и совместная атака авиации и сухопутных отрядов.
Указывается, что учения специально предназначены для России и правительственных сил в регионе, чтобы они смогли понять возможности США.
unprejudiced 08 сентября 2018 | 06:03
НАТО: при десантировании разбилась половина техники
Во время учений 173–й воздушно–десантной бригады США на полигоне Хохенфельс в Германии при десантировании техники с транспортников C–130 половина всей сброшенной техники оторвалась от парашютов и разбилась.
Видео с падениями хаммеров под одобряющий смех военнослужащих
tks 08 сентября 2018 | 06:03
Над миром нависла угроза путизма.