МИД России выразил сожаление по поводу заявления пяти стран, которые обвинили Москву в отравлении Скрипалей
В ведомстве заявили, что США, Канада, Германия и Франция «пошли на поводу у Лондона» и «подхватили ложь».
В минувший четверг было впущено совместно заявление пяти государств, которые выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ. В документе говорится, что операцию «почти наверняка» санкционировали российские власти.
Комментарии7
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ppvngavr 08 сентября 2018 | 05:20
Все кругом лгут, лгут и лгут... Один только МИД РФ говорит правду... Правда его НИКТО не слушает, кроме круглых идиотов или прикидывающихся таковыми. Читайте публикацию:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491
и вы все поймете.
prade 08 сентября 2018 | 05:30
МИД извинился бы за попытку отравления двух людей на территории другой страны. Вам уже сказали кто эти люди были, как они действовали, как яд привезли в Лондон. А Вы все еще поете старую песню "вывсеврете".
padun 08 сентября 2018 | 05:42
//////////////МИД России выразил сожаление///////////////
К сожалению всё медленно и верно идёт к тому, что скоро самой России нужно будет выражать искренние и глубокие соболезнования.
unprejudiced 08 сентября 2018 | 05:52
Я думаю надо у англосаксов потребовать провести следственный эксперимент. Дать двум сотрудникам МИ6 бутылку с отравляющем веществом (оно там неподалеку создается в хим лаборатории) и флакон из-под духов, запереть их в комнате в отеле, чтобы они там разлили его, затем прошлись до дома скрипалей и распылили его на дверную ручку.
Правда думаю еще в отеле эти агенты умрут от этих ядов а заодно весь персонал и посетители, а если выживут, то точно заразятся при опрыскивании двери.
Кстати агнлосаксы снесли отель где по их словам новичок разливали? Концентрация опасных вещество там намного выше должна быть нежели просто ручка двери дома скрипалей. Кстати судя по опубликованным фото и видео подозреваемые голыми руками отраву наносили ибо перчаток у них нет
svoi216 08 сентября 2018 | 05:55
И "Северным потоком" не удалось купить расположения европейцев
salut__521 08 сентября 2018 | 06:05
Фантастическая наглость МИДа слегка меркнет на фоне его же брехни...
y3emen1 08 сентября 2018 | 06:17
salut__521: мидозвоны...