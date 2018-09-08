В РПЦ считают «грубым вторжением» решение Вселенского патриарха Варфоломея назначить своих представителей на Украине
Об этом говорится на сайте Русской православной церкви в обращении, подписанном главой синодального информационного отдела Владимиром Легойдой. Накануне патриарх Варфоломей направил в Киев архиепископа из США и епископа из Канады. Они были назначены на фоне обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине.
Комментарии9
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archibald_dandy_esquire 08 сентября 2018 | 05:22
"варфоломеевская ночь" для майора Гундяева
kottigr1 08 сентября 2018 | 05:53
archibald_dandy_esquire: Стенания генерала Гундяева по поводу отлучения РПЦ от Украины вообще за пределами понимания.. Особенно после того как попики РПЦ благословляют на убийства украинцев путинских бандитов.
krs_sk 08 сентября 2018 | 05:35
Конкуренции не выдерживают, и это при гос.поддержки, а когда в свободный полет перейдут, то вообще...
nf5096004 08 сентября 2018 | 05:38
Когда до них дойдет, что Украина независимое государство и ей решать, какие структуры желательны, а какие нет на ее суверенной земле.
kondrakr 08 сентября 2018 | 05:51
nf5096004: Никогда.
svoi216 08 сентября 2018 | 05:50
А почему РПЦ не считает "грубым вторжением" России в Украину в Донбассе и Крыму?
shoorah 08 сентября 2018 | 06:04
Аннексия Крыма, которая прошла сравнительно легко, однако, потянула за собой много не предвиденных процессов. Некоторые считают Путина хорошим тактиком но плохим стратегом. Я считаю его просто параноиком. И стратег и тактик никакой.
tks 08 сентября 2018 | 06:13
В РПЦ видимо, территорию Украины считают "своей"?
Мозги Гундяю лечить надо.
yralez 08 сентября 2018 | 06:14
С больной головы на здоровую