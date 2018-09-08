В РПЦ считают «грубым вторжением» решение Вселенского патриарха Варфоломея назначить своих представителей на Украине

Об этом говорится на сайте Русской православной церкви в обращении, подписанном главой синодального информационного отдела Владимиром Легойдой. Накануне патриарх Варфоломей направил в Киев архиепископа из США и епископа из Канады. Они были назначены на фоне обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине.