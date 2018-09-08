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05:04, 08 сентября 2018

В РПЦ считают «грубым вторжением» решение Вселенского патриарха Варфоломея назначить своих представителей на Украине

Об этом говорится на сайте Русской православной церкви в обращении, подписанном главой синодального информационного отдела Владимиром Легойдой. Накануне патриарх Варфоломей направил в Киев архиепископа из США и епископа из Канады. Они были назначены на фоне обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине.

Комментарии

9

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archibald_dandy_esquire 08 сентября 2018 | 05:22

"варфоломеевская ночь" для майора Гундяева

kottigr1 08 сентября 2018 | 05:53

archibald_dandy_esquire: Стенания генерала Гундяева по поводу отлучения РПЦ от Украины вообще за пределами понимания.. Особенно после того как попики РПЦ благословляют на убийства украинцев путинских бандитов.

krs_sk 08 сентября 2018 | 05:35

Конкуренции не выдерживают, и это при гос.поддержки, а когда в свободный полет перейдут, то вообще...

nf5096004 08 сентября 2018 | 05:38

Когда до них дойдет, что Украина независимое государство и ей решать, какие структуры желательны, а какие нет на ее суверенной земле.

kondrakr 08 сентября 2018 | 05:51

nf5096004: Никогда.

svoi216 08 сентября 2018 | 05:50

А почему РПЦ не считает "грубым вторжением" России в Украину в Донбассе и Крыму?

shoorah 08 сентября 2018 | 06:04

Аннексия Крыма, которая прошла сравнительно легко, однако, потянула за собой много не предвиденных процессов. Некоторые считают Путина хорошим тактиком но плохим стратегом. Я считаю его просто параноиком. И стратег и тактик никакой.

tks 08 сентября 2018 | 06:13

В РПЦ видимо, территорию Украины считают "своей"?
Мозги Гундяю лечить надо.

yralez 08 сентября 2018 | 06:14

С больной головы на здоровую

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