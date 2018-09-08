Полиция Дагестана нашла людей, которые угрожали организаторам и зрителям предстоящего концерта Егора Крида

Об этом говорится в сообщении республиканского управления МВД. Ведомство обещает обеспечить безопасность во время выступления артиста. Концерт в Дагестане должен состояться завтра. С начала недели на странице певца в Инстаграме стали появляться комментарии с оскорблениями, угрозами и советами не приезжать в республику. В сообщениях говорилось, что посещение подобных мероприятий идёт вразрез с канонами ислама, способствует развращению молодёжи и отдаляет их от религии.