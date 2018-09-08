Полиция продолжает задерживать сторонников Алексея Навального

Накануне силовики пришли в московский штаб политика и забрали в отделение восемь человек. Об этом рассказал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Как отмечает сайт МБХ-Медиа, к задрежанным не пускали адвоката, он них требовали сдать отпечатки пальцев. Позже всех отпустили без составления протоколов.

После того, как Алексей Навальный объявил о планах провести 9 сентября митинги против повышения пенсионного возраста, массовые задержания сторонников оппозиционера начались в разных городах России. Самого политика арестовали за две недели до планируемой акции. Поводом стали митинги сторонников Навального в январе.