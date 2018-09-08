Следственный комитет проверит версию о возможной вербовке жительницы России террористами в Сирии

Об этом сообщает агентство Интерфакс. В полицию обратился муж пропавшей россиянки. Он рассказал, что его супруга вместе с двухлетней дочкой покинула страну и отказалась возвращаться, последний звонок от неё якобы поступил с сирийского номера. Как пишет агентство, в полиции не исключают версию вербовки женщины участниками запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».