Франция обвинила Россию в попытке перехватить сигналы военного спутника

«Это называется шпионажем», — сказала французский министр обороны Флоранс Парли. Она добавила, что Парижу удалось защитить все коммуникации спутника, позволяющего военным ведомствам Франции и Италии обмениваться секретной информацией, — передаёт Би-би-си. По словам министра, Россия задействовала спутник радиоэлектронной разведки «Луч-Олимп». Он приблизился к франко-итальянскому космическому аппарату и пытался перехватить его сигналы.