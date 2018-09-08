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04:03, 08 сентября 2018

Франция обвинила Россию в попытке перехватить сигналы военного спутника

«Это называется шпионажем», — сказала французский министр обороны Флоранс Парли. Она добавила, что Парижу удалось защитить все коммуникации спутника, позволяющего военным ведомствам Франции и Италии обмениваться секретной информацией, — передаёт Би-би-си. По словам министра, Россия задействовала спутник радиоэлектронной разведки «Луч-Олимп». Он приблизился к франко-итальянскому космическому аппарату и пытался перехватить его сигналы.

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