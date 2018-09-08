В Калифорнии в возрасте 26 лет умер рэп-исполнитель Мак Миллер
Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Мак Миллер записал пять студийным альбомов, он также занимался продюсированием, в ближайшее время собирался в концертный тур. Как отмечает TMZ, музыкант давно боролся с наркотической зависимостью.
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