Подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне за последние два года около 30 раз были в Европе

Они летали вместе или поодиночке, оба часто бывали в Женеве, сообщает газета «Дейли Телеграф» со ссылкой на источники в британском правительстве. После того как люди под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов в марте покинули Лондон, их загранпаспорта, выданные два года назад, больше не использовались.

Великобритания подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей офицеров ГРУ России. По данным Лондона, они приезжали в страну в марте, на три дня, под именами Петрова и Боширова.