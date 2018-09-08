Подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне за последние два года около 30 раз были в Европе
Они летали вместе или поодиночке, оба часто бывали в Женеве, сообщает газета «Дейли Телеграф» со ссылкой на источники в британском правительстве. После того как люди под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов в марте покинули Лондон, их загранпаспорта, выданные два года назад, больше не использовались.
Великобритания подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей офицеров ГРУ России. По данным Лондона, они приезжали в страну в марте, на три дня, под именами Петрова и Боширова.
Комментарии1
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idshoohov 08 сентября 2018 | 03:14
"за последние два года около 30 раз были в Европе"
Выходит, опытные мужики были