Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням заключения за ложные показания по делу о российском вмешательстве в выборы

Бывшего советника Дональда Трампа приговорили к 14 дням заключения за ложные показания по делу о российском вмешательстве в выборы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение суда. Джорджу Пападопулосу также назначили 200 часов общественных работ и штраф около 10 тысяч долларов. Затем год он будет находиться под наблюдением. В решении суда говорится, что Пападопулос солгал ФБР о своих контактах с представителями России во время президентской кампании, чтобы свести к минимуму свою роль как свидетеля. Прокуроры просили приговорить его к 6 месяцам лишения свободы.