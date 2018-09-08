В Челябинске во время ремонта в роддоме нашли письмо советских плотников потомкам

Послание было упаковано в бутылку из-под водки. Письмо датировано октябрём 80-го года. Авторы писали, что плотник 5-го разряда получает 180-200 рублей в месяц, жаловались на то, что годами не видят мяса, поскольку, по их словам, Брежнев отправляет всё за границу, на жизненные трудности и неспокойную обстановку в мире. Нашедшего просили сообщить о том, что письмо обнаружено. Сотрудники роддома занялись поисками авторов послания, — пишет «Комсомольская правда».