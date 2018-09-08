В Челябинске во время ремонта в роддоме нашли письмо советских плотников потомкам
Послание было упаковано в бутылку из-под водки. Письмо датировано октябрём 80-го года. Авторы писали, что плотник 5-го разряда получает 180-200 рублей в месяц, жаловались на то, что годами не видят мяса, поскольку, по их словам, Брежнев отправляет всё за границу, на жизненные трудности и неспокойную обстановку в мире. Нашедшего просили сообщить о том, что письмо обнаружено. Сотрудники роддома занялись поисками авторов послания, — пишет «Комсомольская правда».
Комментарии6
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elixer 08 сентября 2018 | 02:17
Почти 40 лет прошло и все так же.
vot_eto_da 08 сентября 2018 | 02:30
elixer: Отредактировать детали, дописать про пенсии и обратно в бутылку
salut__521 08 сентября 2018 | 02:31
Привет из кошмарного прошлого коллегам из задрипанного будущего...
mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 02:32
https://static.life.ru/posts/2018/09/1150231/bc6a1b4d1c59b5392cf62bd48341011c__980x.jpg
na555 08 сентября 2018 | 02:53
Их мозги тоже были промыты зомбоящиком
neon001 08 сентября 2018 | 02:57
да уж померли давно наверно...