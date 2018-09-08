Суд признал незаконным одностороннее расторжение столичным метрополитеном контракта почти на 23 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы признал незаконным одностороннее расторжение столичным метрополитеном контракта почти на 23 миллиарда рублей. Об этом сообщает сайт RNS. Московский метрополитен с решением суда не согласен и собирается его обжаловать. Речь идёт о 10-летнем контракте с оператором «Трейд Компани» на размещение рекламы. Компания выиграла конкурс два года назад. В прошлом году в Московском метрополитене заявили, что не получили от рекламного оператора банковской гарантии на 30% от стоимости контракта, которую компания обязалась предоставлять ежегодно и расторгли договор.