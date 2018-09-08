Власти Петербурга отозвали разрешение на акцию сторонников Алексея Навального 9 сентября

Это объясняется аварией на водопроводе в районе площади Ленина. Чиновники предложили перенести мероприятие подальше от центра, в Удельный парк. Организаторы сообщили, что отказываться от первоначального плана не намерены. 9 сентября сторонники политика Алексея Навального в разных городах собираются выступить против пенсионной реформы.