Власти Петербурга отозвали разрешение на акцию сторонников Алексея Навального 9 сентября
Это объясняется аварией на водопроводе в районе площади Ленина. Чиновники предложили перенести мероприятие подальше от центра, в Удельный парк. Организаторы сообщили, что отказываться от первоначального плана не намерены. 9 сентября сторонники политика Алексея Навального в разных городах собираются выступить против пенсионной реформы.
Комментарии3
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tks 08 сентября 2018 | 02:28
Слово дал - слово взял! Путинские гауляйтеры - настоящие хозяева своим словам!!
goga_s 08 сентября 2018 | 02:39
..слово дал - слово забрал...
А чЁ?
Опробировано на "полуострове"!!
efilika 08 сентября 2018 | 03:04
неужели из-за акции подкопали водопровод?! Чтобы выглядело правдоподобно. Или просто яму вырыли...