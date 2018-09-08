Пентагон объявил о старте учений на юге Сирии
По данным источников CNN, это решение стало ответом на действия России, предупреждавшей Вашингтон о намерении провести военные операции в районе базы коалиции. В Центральном военном командовании США подчеркнули, что Москва проинформирована о начале учений.
Комментарии10
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tks 08 сентября 2018 | 02:20
Что Доня, что Путя доиграются а конце концов спичками на бензоколонке.
serhio_25__ 08 сентября 2018 | 02:20
Американская наглость не знает предела. Что делают американские военные базы в независимой стране?
tks 08 сентября 2018 | 02:23
serhio_25__: А что делают российские?
salut__521 08 сентября 2018 | 02:26
tks: в т.ч. в независимой Украине, в т.ч. в Крыму?..
serhio_25__ 08 сентября 2018 | 02:29
salut__521: Крым, это Россия. А теперь покажи российские военные базы на Украине, да ещё чтобы там Ксения проводились?
serhio_25__ 08 сентября 2018 | 02:31
serhio_25__: учения проводились
beregov_net 08 сентября 2018 | 02:43
serhio_25__: Согласно всем договорам и Будапештскому меморандуму Крым территория Украины , без бумажки ты какашка
salut__521 08 сентября 2018 | 02:47
serhio_25__: дядя, дурачка из себя не корчи. Крым - это Украина (см. глобус ООН). Лугандон - это российская база (см. учебно-наглядное поражение российским БУКом рейса МН-17).
tks 08 сентября 2018 | 02:52
serhio_25__: В Лугандоне и Донбабве "учения" ВС РФ с апреля 2014-го проводятся, всё не закончатся никак.
prade 08 сентября 2018 | 03:16
Все правильно. Путин признает только силу. Только сила и решительность его и остановят.