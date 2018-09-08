Сборная России по футболу обыграла команду Турции в выездном мачте Лиги наций

Встреча завершилась со счётом 2:1. В турецкой команде отличился Сердар Азиз, в российской – Денис Черышев и Артём Дзюба. Последний после матча сказал, что игра выдалась непростой из-за духоты. Свой следующий матч в рамках Лиги наций россияне проведут 11 октября против сборной Швеции. Встреча пройдёт в Калининграде. 10 сентября россияне в товарищеском матче сыграют с командой Чехии в Ростове-на-Дону.