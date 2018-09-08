В Оренбургской области 75 школьников «помазали» нефтью» и назвали «роснефтятами»
Об этом сообщает сайт «ВолгаНьюс». Он уточняет, что это очередной набор в так называемые «Роснефть-классы» — десятиклассники будут изучать основы нефтегазового дела, ездить на промысловые объекты и участвовать в мероприятиях компании. После церемонии «помазания» нефтью детям повязали галстуки корпоративного серого цвета.
Комментарии3
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shoorah 08 сентября 2018 | 01:21
Язычники. А потом ещё обижаются, что Константинопольский патриарх на их каноническую территорию претендует))
hrzn877 08 сентября 2018 | 01:26
Галстуки должны быть тёмно-коричневые. И не роснефтенята, а добытчики дохлых динозавров, или росдохлы.
Вообще же дело это подлое - выкачивать природные ресурсы из чрева земли... но ничего другого не могём.
eyjafjallajoekull 08 сентября 2018 | 01:44
Интересно, а школьники в курсе, что экономически эффективной добываемой нефти осталось на 15-20 лет (хоть бы специальную литературу почитали). А чем потом будут заниматься?