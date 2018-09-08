Представители движения «Весна» провели в центре Петербурга акцию против пенсионной реформы

Участников в образе пенсионеров и с табличками «До пенсии не дотянем» запрягли в тележку из супермаркета. Они везли по Невскому проспекту мужчину в маске президента Владимира Путина. Этот человек бил запряжённых людей хлыстом и разбрасывал мелочь с криками «работайте». Тележка была обклеена фотографиями депутатов Госдумы, которые поддержали пенсионную реформу, сообщает телеканал «Дождь».