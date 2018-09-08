Представители движения «Весна» провели в центре Петербурга акцию против пенсионной реформы
Участников в образе пенсионеров и с табличками «До пенсии не дотянем» запрягли в тележку из супермаркета. Они везли по Невскому проспекту мужчину в маске президента Владимира Путина. Этот человек бил запряжённых людей хлыстом и разбрасывал мелочь с криками «работайте». Тележка была обклеена фотографиями депутатов Госдумы, которые поддержали пенсионную реформу, сообщает телеканал «Дождь».
Комментарии1
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salut__521 08 сентября 2018 | 01:44
Недурно смотрелась бы будущая акция на день ВМВ или день рыбака, где активист в маске путина плывёт на небольшой галере с загребным активистом в маске Харона, а на том берегу активисты в образе чертей радостно скачут вокруг котла на костре с криками "налегай на весло, сволочь!"...