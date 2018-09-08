Грузия экстрадировала в США россиянина Андрея Тюрина

Его обвиняют в хакерских атаках в период с 2012 по 2015 год. По данным Секретной службы США, россиянин похитил персональные данные более чем ста миллионов клиентов разных компаний, пишет РБК. 35-летнего Тюрина накануне доставили в Нью-Йорк, где он предстал перед Манхэттенским федеральным судом на первичных слушаниях. Свою вину россиянин не признаёт, сообщает агентство Блумберг. Тюрина обвинили по 10 пунктам, максимальный срок наказания может составить более 90 лет тюрьмы