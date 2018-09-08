В Лондоне в рамках расследования убийства Николая Глушкова начали рассматривать версию о неудачной попытке отравления
В Лондоне в рамках расследования убийства бывшего замгендиректора «Аэрофлота» начали рассматривать версию о неудачной попытке его отравления. Об этом пишет газета Guardian. По данным издания, двое россиян пытались отравить Николая Глушкова, бизнес-партнёра бизнесмена Бориса Березовского в 2013 году, в отеле. Теперь в полиции не исключают, что Глушков, критиковавший российскую власть, в итоге стал жертвой профессиональных киллеров, сообщает газета. Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» был найден мёртвым в своём доме весной этого года, через неделю после отравления Скрипалей. Тогда в Лондоне не связывали эти происшествия. Теперь полиция решила повторно проверить версии о смерти Глушкова.
Комментарии4
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salut__521 08 сентября 2018 | 01:17
Путриотам надоть свежий вазелин закупать, настамнебыловская лафа закончилась...
hrzn877 08 сентября 2018 | 01:21
salut__521: Они уйдут в ступор и тупо будут повторять то, что и всегда. Хотя они уже там, ничего нового изобретать не придётся. Жду, однако, когда в качестве аргумента начнёт появляться "ядерный пепел".
goga_s 08 сентября 2018 | 01:24
...снежный ком...
Удачи тебе, "воронеж"!!
Ну и это - ..держись там...
fresh_breeze 08 сентября 2018 | 01:31
"По данным издания, двое россиян пытались отравить Николая Глушкова"
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И снова двое россиян. У них что, в глазах двоится, у наших британских друзей?
Глушков и Скрипаль несколько лет были клиентами УФСИН-а. Там их никак не могли устранить, да? Надо было дождаться, пока они окажутся у англичан?