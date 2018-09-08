В Лондоне в рамках расследования убийства Николая Глушкова начали рассматривать версию о неудачной попытке отравления

В Лондоне в рамках расследования убийства бывшего замгендиректора «Аэрофлота» начали рассматривать версию о неудачной попытке его отравления. Об этом пишет газета Guardian. По данным издания, двое россиян пытались отравить Николая Глушкова, бизнес-партнёра бизнесмена Бориса Березовского в 2013 году, в отеле. Теперь в полиции не исключают, что Глушков, критиковавший российскую власть, в итоге стал жертвой профессиональных киллеров, сообщает газета. Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» был найден мёртвым в своём доме весной этого года, через неделю после отравления Скрипалей. Тогда в Лондоне не связывали эти происшествия. Теперь полиция решила повторно проверить версии о смерти Глушкова.