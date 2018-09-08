Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон разводится с супругой после 20-ти лет брака
Как говорится в их совместном заявлении, решение было принято еще несколько месяцев назад. Борис Джонсон и Марина Уилер рассчитывают остаться друзьями и будут дальше поддерживать четырех своих детей, — передает Би-би-си. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Джонсон якобы изменял своей супруге.
Он ушел в отставку в июле этого года из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по процедуре выхода Великобритании из ЕС.
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