Главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал одним из номинантов на премию «Камертон» имени Анны Политковской
Также в шорт-лист вошли редактор отдела спецпроектов «Новой газеты» Елена Милашина и глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов, — сообщается на сайте Союза журналистов России. Вручений премии пройдет завтра в Московской консерватории.
Кирилл Вышинский сейчас находится под арестом на Украине по делу о госизмене.
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