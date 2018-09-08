Главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал одним из номинантов на премию «Камертон» имени Анны Политковской

Также в шорт-лист вошли редактор отдела спецпроектов «Новой газеты» Елена Милашина и глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов, — сообщается на сайте Союза журналистов России. Вручений премии пройдет завтра в Московской консерватории.

Кирилл Вышинский сейчас находится под арестом на Украине по делу о госизмене.