Новый глава самопровозглашенной ДНР уволил соратника убитого А.Захарченко, который пострадал во время покушения

Денис Пушилин снял с должности вице-премьера, министра доходов и сборов Александра Тимофеева, известного также по позывному «Ташкент». Тимофеев был ранен 31 августа во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Тогда же погибли лидер сепаратистов Захарченко и его охранник. Сегодня депутаты законодательного органа ДНР выбрали Пушилина временно исполняющим обязанности главы.