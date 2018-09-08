Новый глава самопровозглашенной ДНР уволил соратника убитого А.Захарченко, который пострадал во время покушения
Денис Пушилин снял с должности вице-премьера, министра доходов и сборов Александра Тимофеева, известного также по позывному «Ташкент». Тимофеев был ранен 31 августа во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Тогда же погибли лидер сепаратистов Захарченко и его охранник. Сегодня депутаты законодательного органа ДНР выбрали Пушилина временно исполняющим обязанности главы.
Комментарии1
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edyunia 08 сентября 2018 | 00:15
\\доходов и сборов\\
Какая мелочь, оказывается.!