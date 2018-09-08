Родители избитого до смерти в парке Горького молодого человека требуют 10 миллионов рублей у обвиняемого по этому делу

Конфликт, который привел к трагедии, произошел в августе прошлого года. По словам очевидцев, к Станиславу Думкину поздно вечером подошли неизвестные, попытались отобрать шляпу, потом они стали его избивать. Потерпевший скончался через неделю в больницу, не приходя в сознание. В этом преступлении обвиняется Корей Макаров. Он вины не признаёт, — передает ТАСС.