Родители избитого до смерти в парке Горького молодого человека требуют 10 миллионов рублей у обвиняемого по этому делу
Конфликт, который привел к трагедии, произошел в августе прошлого года. По словам очевидцев, к Станиславу Думкину поздно вечером подошли неизвестные, попытались отобрать шляпу, потом они стали его избивать. Потерпевший скончался через неделю в больницу, не приходя в сознание. В этом преступлении обвиняется Корей Макаров. Он вины не признаёт, — передает ТАСС.
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