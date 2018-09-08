Краснодарскую судью Елену Хахалеву исключили из состава президиума краевого суда

В то же время в постановлении Верховного суда не говорится о причинах такого решения, отмечает «Медиазона». Хахалева привлекла к себе внимание больше года назад, когда в прессе появились сообщения о свадьбе ее дочери с участием артистов Иосифа Кобзона, Николая Баскова и Веры Брежневой. Расходы на мероприятие оценивали в 2 млн долларов. Сама судья утверждала, что свадьбу оплатил отец невесты. Позже совет судей Краснодарского края провел проверку. Официально было объявлено, что расходы на мероприятия взял на себя бывший муж судьи Роберт Хахалев.