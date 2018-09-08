В ряде регионов идут задержания и аресты координаторов штабов Алексея Навального и других активистов

Это происходит незадолго до инициированной политиком акции против повышения пенсионного возраста.

Суды накануне арестовали координаторов штабов Навального в Томске, Краснодаре и Ставрополе. Больше всего – 25 суток получил житель Томска Андрей Фатеев. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Координатору штаба политика в Краснодаре Размику Симоняну дали 10 суток, вдвое меньше его коллеге в Ставрополе Ивану Танскому. В Казани координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву полиция задержала, позже её отпустили из отделения, но обязали прийти в понедельник утром, сообщает ОВД-инфо. Силовики вчера задерживали активистов в Саратове, Тамбове, Горячем ключе. В столице полиция вчера ворвалась в штаб Навального. 8 человек задержали. Соратники политика в разных регионах отмечают, что давление на них усиливается перед акцией против повышения пенсионного возраста. Её планируют провести во многих городах в единый день голосования.

В Москве акция не согласована со столичными властями. А в Петербурге чиновники вчера отозвали разрешение на проведение митинга. В Смольном это объяснили аварией на водопроводе и затопленной площадью Ленина, где активисты хотели митинговать. Навальный в акции участия не примет поскольку арестован на 30 суток.

Между тем, задержанных сотрудников московского штаба Навального отпустили из отдела полиции без составления протоколов. Об этом рассказал «Интерфаксу» один из задержанных Николай Касьян.