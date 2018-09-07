Сборная России по футболу одержала победу над командой Турции в матче первого тура Лиги наций
Встреча прошла в Трабзоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У россиян мяч забили Денис Черышев и Артем Дзюба. У сборной Турции отличился Сердар Азиз. Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции.
Комментарии3
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sandro_007 07 сентября 2018 | 23:47
Хорошая игра. Саламычу удалось создать боеспособную дружину.
zemljanka 07 сентября 2018 | 23:48
Поздравления.
Молодцы, ребятушки!
unprejudiced 07 сентября 2018 | 23:50
Слава Великой России, слава Путину!