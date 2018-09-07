Сборная России по футболу одержала победу над командой Турции в матче первого тура Лиги наций

Встреча прошла в Трабзоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У россиян мяч забили Денис Черышев и Артем Дзюба. У сборной Турции отличился Сердар Азиз. Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции.