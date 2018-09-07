Турецкий суд приговорил к 6-ти годам тюрьмы режиссера фильма о попытке переворота

Али Авджи признали виновным в причастности к террористической организации. Прокуратура обвинила его в том, что он состоит в группе сторонников Фетхуллаха Гюлена, — передает агентство Анадолу.

В фильме «Пробуждение» говорится о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его семья стали жертвами путчистов. Режиссер вины не признаёт и говорит, что лишь пытался показать, что было бы, если бы переворот удался.