"Бывшие сотрудники миграционной службы признаны виновными в продаже российского гражданства"

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил сегодня пятерых фигурантов этого дела к срокам от 4,5 до 6-ти лет лишения свободы. Одна подсудимая, бывшая паспортистка Елена Дервиз, приговорена к 3-м годам лишения свободы условно. По данным следствия, гражданство России продавали за суммы от 50-ти тысяч до 300 тысяч рублей.