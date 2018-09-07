Бывшие сотрудники миграционной службы признаны виновными в продаже российского гражданства
Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил сегодня пятерых фигурантов этого дела к срокам от 4,5 до 6-ти лет лишения свободы. Одна подсудимая, бывшая паспортистка Елена Дервиз, приговорена к 3-м годам лишения свободы условно. По данным следствия, гражданство России продавали за суммы от 50-ти тысяч до 300 тысяч рублей.
Комментарии9
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ura_123 07 сентября 2018 | 23:10
Вот они,настоящие торгаши родиной!
begly_ 07 сентября 2018 | 23:23
ura_123:
Юрик, а сколько стоит украинское гражданство?, в долларах., там же тоже их любят.
edun1952 07 сентября 2018 | 23:14
Торгуют все, посадили только пятерых...
begly_ 07 сентября 2018 | 23:18
Тысяча долларов и гражданин. Да это же сказка., в Америке за такие деньги можно только с адвокатом поздороваться.
begly_ 07 сентября 2018 | 23:21
Паспортный отдел в России это как один метр государственной границы по Райкину., даже меньше - окошко, главное чтобы туда рука с деньгами пролазила..
citizenkane 07 сентября 2018 | 23:46
A jest zhelajuschije?
ura_123 07 сентября 2018 | 23:49
citizenkane: Д’ёпардью,Сигал и ещё парочка Менсонов )))
agriment 07 сентября 2018 | 23:56
"Бывшие сотрудники миграционной службы признаны виновными в продаже российского гражданства"
- А сколько настоящих сотрудников миграционной службы по всей России торгующих российским гражданством почему засекречены?
ivor_vv 07 сентября 2018 | 23:57
даже на карибских островах гражданство за инвестиции стоит дороже