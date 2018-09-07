В Дагестане полиция нашла злоумышленников, которые грозились сорвать концерт певца Егора Крида
Как утверждает республиканское МВД, группа экстремистов угрожала организаторам концерта и его зрителям. В своих призывах подозреваемых ссылались на то, что подобные мероприятия идут вразрез с канонами ислама, способствуют развращению молодежи и отдаляют их от религии, — передает ТАСС.
Егор Крид должен выступить в Махачкале в эти выходные.
Комментарии1
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clandestino 08 сентября 2018 | 00:01
Егор Крид ничему не способствует и ничего не портит