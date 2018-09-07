В Дагестане полиция нашла злоумышленников, которые грозились сорвать концерт певца Егора Крида

Как утверждает республиканское МВД, группа экстремистов угрожала организаторам концерта и его зрителям. В своих призывах подозреваемых ссылались на то, что подобные мероприятия идут вразрез с канонами ислама, способствуют развращению молодежи и отдаляют их от религии, — передает ТАСС.

Егор Крид должен выступить в Махачкале в эти выходные.