Медики в Крыму утверждают, что не выявили признаков химического отравления у жителей поселка вблизи титанового завода

С прошлой недели многие люди, в том числе жители города Армянск, жаловались на неприятный запах в воздухе, аллергическую реакцию и кашель. Позже власти подтвердили выброс на заводе «Крымский титан». Сейчас проводится экспертиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело.