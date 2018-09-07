Медики в Крыму утверждают, что не выявили признаков химического отравления у жителей поселка вблизи титанового завода
С прошлой недели многие люди, в том числе жители города Армянск, жаловались на неприятный запах в воздухе, аллергическую реакцию и кашель. Позже власти подтвердили выброс на заводе «Крымский титан». Сейчас проводится экспертиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Комментарии15
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novirusich 07 сентября 2018 | 23:12
Медики в Крыму жить хотят и поэтому ничего, что не велят, выявить не могут.
Там деревья погибли, растительность сгорела, а люди ....
Гвозди бы делать из этих людей.
Потому что и гвозди ведь ржавчиной покрылись.
А людям ничего не сделалось.
jetsam 07 сентября 2018 | 23:15
надо же. как в чернобыле - тоже никакого отравления, вреда....
какое совпадение.
savbensmb 07 сентября 2018 | 23:18
Да, не выявили? Горный же всё показал...
edun1952 07 сентября 2018 | 23:25
Оптимизм зашкаливает до уровня массового идиотизма.
edward_1960 07 сентября 2018 | 23:28
Все погибло - растительность, кошки, собачки, птички. Только "ватникам" хоть бы что!
belovnikita 07 сентября 2018 | 23:32
Ну кто бы сомневался в диктаторской недостране о других вариантах. Даже будут помирать скажут это от радости за плешивого фюрерка
ankir 07 сентября 2018 | 23:38
не у кого было выявлять просто
hrzn877 07 сентября 2018 | 23:42
В концлагерях тоже медики были...
Не могу понять одного - людей травят, в буквальном смысле, а они в рот воды набрали. Хуже не будет всё равно, уже полное дно. Все молчат. Это возможно только в россии, ни в какой другой стране. Только рабы и господа, ничего не изменилось с времён Лермонтова.
ura_123 07 сентября 2018 | 23:45
Все умерли,а медики ничего не обнаружили))))
zloy_sok 07 сентября 2018 | 23:46
Люди крепче металла! Растения выгорели, машины железные сожжены, а людям хоть бы что....( с трудом вериться в этот бред)
gadbatat 07 сентября 2018 | 23:49
143% медиков утверждают?
zemljanka 07 сентября 2018 | 23:51
Оздоровительный эффект?
begly_ 07 сентября 2018 | 23:51
Кому нужна эта паника., кто хотел, тот и без всяких медиков сообразил, что валить надо пока зубы ни окислились..
capture 07 сентября 2018 | 23:55
мрази
oleg_kievlyanin 08 сентября 2018 | 00:01
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