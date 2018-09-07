Супруга Виктора Медведчука, возможно, владеет крупным нефтегазовым месторождением в России

Супруга лидера движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука, возможно, владеет крупным нефтегазовым месторождением в России. Оксане Марченко принадлежит доля в компании «НЗНП-Трейд», — утверждают украинская редакция «Радио Свобода» и местный Первый канал. Как добавляет РБК, Марченко имеет долю через кипрские офшоры.

Медведчук в прошлом возглавлял администрацию президента Украины Леонида Кучмы. В прессе его называют одним из ближайших знакомых Владимира Путина.