Супруга Виктора Медведчука, возможно, владеет крупным нефтегазовым месторождением в России
Супруга лидера движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука, возможно, владеет крупным нефтегазовым месторождением в России. Оксане Марченко принадлежит доля в компании «НЗНП-Трейд», — утверждают украинская редакция «Радио Свобода» и местный Первый канал. Как добавляет РБК, Марченко имеет долю через кипрские офшоры.
Медведчук в прошлом возглавлял администрацию президента Украины Леонида Кучмы. В прессе его называют одним из ближайших знакомых Владимира Путина.
Комментарии10
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ura_123 07 сентября 2018 | 23:16
Олигархат...
tks 08 сентября 2018 | 00:02
ura_123: Кентократия.
novirusich 08 сентября 2018 | 00:03
ura_123: Немного домполню
Телеведущая Оксана Марченко, жена украинского политика Виктора Медведчука, которого называют «кумом Владимира Путина», владеет компанией, которая разрабатывает одно из крупнейших месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы» — совместного проекта украинской редакции «Радио Свобода» и телеканала UA: Перший.
Как выяснили журналисты, Марченко является единственным владельцем кипрского офшора, который владеет 50,1% российского ООО «НЗНП Трейд». Эта компания в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении. Суммарные запасы нефти там оцениваются в 123,7 миллиона тонн — это третье по величине месторождение в ХМАО.
Как писал «Коммерсант», одним из условий конкурса на разработку была переработка добытой нефти в Ростовской области — на тот момент в регионе было только два НПЗ, и один из них был аффилирован с ООО «НЗНП Трейд». Это условие пыталась оспорить в суде одна из «дочек» «Роснефти», но ей не удалось этого сделать, и компания в итоге решила не принимать участие в конкурсе.
Вот так.
Ради кума бортанули Сеина.
alex362 07 сентября 2018 | 23:41
Насос сработал мощно!
vblack 07 сентября 2018 | 23:52
Ну а шо, Медведчук за свой предвыборный пиар сам платить должен? Не для себя же старается.
kvadrat48 07 сентября 2018 | 23:52
Медведчук,помнится,является кумом Путина,а не просто знакомым.
lager23 07 сентября 2018 | 23:55
"НЗНП-Трейд".... возможно владеет месторождением в РФ....жена Медведчука
Почему это должно удивлять, если акционеры крупнейшей нефтекомпании в РФ "Сургутнефтегаз"— это группа никому неизвестных людей, а 19,5% акций "народногодостояния" — Роснефти ушли в прошлом году в неизвестном направлении?
За 18 лет всё значимое в стране прибрано к рукам друзьями, партнёрами и "ближайшими знакомыми" плешегнома, страну успешно растащили случайные люди!
agriment 08 сентября 2018 | 00:08
lager23:23:56 " а 19,5% акций "народногодостояния" — Роснефти ушли в прошлом году в неизвестном направлении? "
-....жена Медведчука соучредитель
фирмы ООО "СВЕЛТАНИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
доля в УК: 540 010 000руб.
РЕГИСТРАТОР КОМПАНИИ, НИКОСИЯ, КИПР
ДИМОСТЕНИ СЕВЕРИ, 21, АННА КОРТ,2ОЙ ЭТАЖ, 1080, НИКОСИЯ, КИПР
Дата регистрации 25.09.2007
с сентября 2007года.....
tks 08 сентября 2018 | 00:00
Случайно не зять ли Фюрера сей кадр?
Омерзительны они все.
shoorah 08 сентября 2018 | 00:15
Всё правильно. Это Путин готовится к президентским выборам в Украине. Тут его кум очень удачно украинский телеканал прикупил под выборы. Канал можно было смотреть раньше. А теперь все гости невзначай начинают рассказывать, какой мудрый есть в Украине политик. Фамилия ему Медведчук)) Я не очень люблю Гордона (не нашего, русского, Александра, а наоборот, украинского Дмитрия. Нашего тоже. Но не важно. Оба хуже). Так вот означенный Д. Гордон недавно на 112 канале решил высказать всё, что он думает о Медведчуке. Было очень смешно смотреть, как при этом кашляла ведущая, в прошлом приличная девушка, Анна Степанец.