Временным главой самопровозглашенной ДНР стал Денис Пушилин
За него проголосовали депутаты законодательного органа этого региона. Кроме того, на 11 ноября назначены выборы нового руководителя сепаратистов. Это решение также было поддержано единогласно депутатами так называемого народного совета ДНР.
Прежний глава самопровозглашенного образования, Александр Захарченко, погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
shoorah 07 сентября 2018 | 23:11
Хорошо бы Денису помнить судьбу Болотова. Как говорилось в старом анекдоте про урку:
- Как дела?
- Как у овоща: если зимой не съедят, то весной посадят.
sedoff 07 сентября 2018 | 23:33
shoorah: Следующего, стало быть, назначили...
pmasel 07 сентября 2018 | 23:53
Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию
генпрокуратура ДНР заявила, что назначение Трапезникова было нелегитимным
пирог еще не разделили
cite 07 сентября 2018 | 23:12
Пошел обратный отсчет, бородаю, гиркину - приготовиться.
ura_123 07 сентября 2018 | 23:13
Главное, не ходить в кафе,не ездить в лифте и не слушать ”Полёт шмеля” великого русского композитора Римского-Корсакова!
И вовремя свалить в рассеюшку)))
xoxlodupa 07 сентября 2018 | 23:20
ura_123: Главное ,побольше АТОшников пустить на перегной ,что бы не было потом больно ,за бесцельно прожитые годы !)
shoorah 07 сентября 2018 | 23:22
xoxlodupa: Пошукай на ютюбе, как украинцы хоронят атошников. И сравни с безымянными могилами в том же Пскове. Высер не засчитан.
ura_123 07 сентября 2018 | 23:28
xoxlodupa: Так давай скорее в окопы даунбабве,а то (АТО) рогозину там одиноко без тебя)))
testmeter 07 сентября 2018 | 23:20
В "молодой республике" ДНР этого МММ-щика все называют не иначе, как Петушилин
sadda 07 сентября 2018 | 23:26
Кстати, а куда делся бывший глава ЛНР Плотницкий? Год назад Путин заменил его на другого, после этого Плотницкий исчез как в воду канул, никто его больше не видел.
ura_123 07 сентября 2018 | 23:33
sadda: Ну как же,как же,замечен был в питерских Крестах где оказался вскорости после бегст... отставки с поста в лугандоне)))
Говорят злые языки что денег увёл с собою ” народных” немерено... Наверное наговаривают!
shoorah 07 сентября 2018 | 23:26
"Временным" - здесь ключевое слово. Пока люстра не выстрелит, лифт не взорвётся, чай ядовитым не окажется... Пока на Лубянке не примут решение, что время вышло.
prade 07 сентября 2018 | 23:32
Это значит, что недолго осталось ему жить.
vilingrad 07 сентября 2018 | 23:35
"Мозговой приказал долго жить"
"Гиви бахнули"
Захарченко показал, что у него были мозги"
"Вы будете смеяться, но Пушилин тоже склеил ласты"
(Несколько телеграмм в Одессу)
sergei_tn 07 сентября 2018 | 23:37
С новым паханом вас пацаны!
begly_ 07 сентября 2018 | 23:40
Если бы меня назначили, я бы залез ногами в кресло главы, рванул, на груди рубаху, и выкрикнул - всех не перестреляете!
tks 07 сентября 2018 | 23:54
Дежа вю.
Кстати, случайно не гражданин РФ?
balamuto 08 сентября 2018 | 00:03
Пушилина назначили пушечным мясом и скоро ему тоже придет пушной зверек.)))