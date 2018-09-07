Временным главой самопровозглашенной ДНР стал Денис Пушилин

За него проголосовали депутаты законодательного органа этого региона. Кроме того, на 11 ноября назначены выборы нового руководителя сепаратистов. Это решение также было поддержано единогласно депутатами так называемого народного совета ДНР.

Прежний глава самопровозглашенного образования, Александр Захарченко, погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.