Пострадавшими от приостановке деятельности туроператора «Данко» могут оказаться около 800 человек
Сейчас за границей остается около 100-150 клиентов компании, — рассказали в Ассоциации туроператоров России агентству «Москва». Все, кто находится сейчас за рубежом, обеспечены обратными билетами. Вывоз силами «Турпомощи» не потребуется, — добавили в АТОР. Остальным эксперты советуют обращаться в страховые компании.
Компания «Данко» предупредила, что с завтрашнего дня прекращает свою работу. Причиной названы неблагоприятные рыночные условия.
Комментарии2
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begly_ 07 сентября 2018 | 23:12
Так вот где еще водит за нос доверчивых граждан эта мошенница Данка..
forward 08 сентября 2018 | 00:05
Угробили наши власти туризм в России окончательно. Одни турки с тезтурами и коралами остались да греки с музенидисом.