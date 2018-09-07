Пострадавшими от приостановке деятельности туроператора «Данко» могут оказаться около 800 человек

Сейчас за границей остается около 100-150 клиентов компании, — рассказали в Ассоциации туроператоров России агентству «Москва». Все, кто находится сейчас за рубежом, обеспечены обратными билетами. Вывоз силами «Турпомощи» не потребуется, — добавили в АТОР. Остальным эксперты советуют обращаться в страховые компании.

Компания «Данко» предупредила, что с завтрашнего дня прекращает свою работу. Причиной названы неблагоприятные рыночные условия.