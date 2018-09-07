Не менее двадцати сторонников Алексея Навального задержаны сегодня в разных городах России...

Некоторых из них суды арестовали на сроки до 10 суток. Среди обвинений, которые предъявлены активистам – неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. В Москве задержаны 8 человек в штабе политика. Из отвезли в ОВД Даниловский.

Задержанных сотрудников московского штаба Навального отпустили из отдела полиции без составления протоколов. Об этом несколько минут назад рассказал «Интерфаксу» один из задержанных Николай Касьян.