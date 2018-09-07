Не менее двадцати сторонников Алексея Навального задержаны сегодня в разных городах России
Некоторых из них суды арестовали на сроки до 10 суток. Среди обвинений, которые предъявлены активистам – неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. В Москве задержаны 8 человек в штабе политика. Из отвезли в ОВД Даниловский.
Задержанных сотрудников московского штаба Навального отпустили из отдела полиции без составления протоколов. Об этом несколько минут назад рассказал «Интерфаксу» один из задержанных Николай Касьян.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vel225 07 сентября 2018 | 23:16
Это потому что наш гарант абсолютно не боится Навального, Это-же статистическая погрешность. Так вроде песков говорил.... Ну совсем не боится.....
patrikk_1 07 сентября 2018 | 23:26
Не менее двадцати сторонников Алексея Навального задержаны сегодня в разных городах России...
Давите выпускников курсов "Yale World Fellow Program", всеми законными средствами.
wokal 07 сентября 2018 | 23:19
напомните в каких странах власть имея поддержку ниже плинтуса хватает и сажает людей которые выражают мнение 90% населения
ura_123 07 сентября 2018 | 23:22
wokal: В рассеюшке:турции, вануату, науру, сирии...
wokal 07 сентября 2018 | 23:22
как называлась страна в которой существовала политическая полиция и как она кончила
patrikk_1 07 сентября 2018 | 23:28
wokal:
Не важно.
grishakras 08 сентября 2018 | 00:06
Зассали
wasielna 08 сентября 2018 | 00:11
Какая-то паника...