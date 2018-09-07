Власти Грузии выдали Штатам российского гражданина Андрея Тюрина

В США его обвиняют в серьезных киберпреступлениях. Ранее он был задержан на грузинской территории по запросу Вашингтона, рассказали в Секретной службе США. Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем в том числе финансовых структур, брокерских контор и прессы, которая занимается финансовой информацией.