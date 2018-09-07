Власти Грузии выдали Штатам российского гражданина Андрея Тюрина
В США его обвиняют в серьезных киберпреступлениях. Ранее он был задержан на грузинской территории по запросу Вашингтона, рассказали в Секретной службе США. Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем в том числе финансовых структур, брокерских контор и прессы, которая занимается финансовой информацией.
Комментарии6
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shoorah 07 сентября 2018 | 23:05
Опять Кремль обосрался? Как поддерживали Маргвелашвили... Тоже не оправдал доверия.
mikhail_spb_ 07 сентября 2018 | 23:08
Ещё один лубянский хакер попался?
Скоро услышим злобные завывания маньки-аблигации.
balamuto 07 сентября 2018 | 23:55
mikhail_spb_:Надо ответку дать и выдать пиндосам Зураба Церетели.Пусть там ваяет свои мракобесные скульптуры.
jetsam 07 сентября 2018 | 23:23
так.
какая там еще провинция в грузии стонет от жидобендерогрузин?
кто там собирается напасть подло в спину россии?
данки к бою. нанесем ответный упреждающий удар по жидобендерогрузинам
на нашей исконно территории, временно оккупированной бендерогрузинами!
clandestino 08 сентября 2018 | 00:04
Наших бьют!
shoorah 08 сентября 2018 | 00:07
clandestino: Шо? Опять?