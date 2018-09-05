Правоохранители возбудили уголовное дело из-за листовок псковского «Яблока»

Они утверждают, что материалы с призывом приводить в негодность избирательные бюллетени нарушают законодательство.

Это нужно воспринимать как инициативу новой местной власти, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Олег Кашин.

Кашин добавил, что это сегодня это общая система для всей страны. Даже московского мэра логичнее воспринимать как ставленника от федеральной власти, а не местного политика, — отметил журналист.