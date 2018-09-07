Количества вещества, которое использовали для покушения на Скрипаля, хватило бы для того, чтобы убить до 4 тыс человек
Количества вещества, которое использовали для покушения на Скрипалей, хватило бы для того, чтобы убить до 4-х тысяч человек, — пишет газета «Таймс». Субстанция, которую обнаружили британские правоохранительные органы, была в 5-8 раз токсичнее, чем похожие отравляющие вещества, созданные в середине прошлого века, — рассказал источник газеты. По данным «Телеграф», предполагаемые сотрудники ГРУ, которых подозревают в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери, при подаче заявлений на визу назвались бизнесменами. «Миррор» пишет, что «Новичок№ мог поступить в Великобританию по дипломатической почте, которая не подлежит проверке.
Комментарии3
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lion64__2 07 сентября 2018 | 22:42
Вот уж чудеса! Отравы хватало на убийство 8 тыс. человек, а никто не погиб! Может, не было отравы? Совсем заврались мелкобританские джентльмены. Недаром убили попавшего к ним в лапы кота, заморили голодом морских свинок, а потом всех кремировали. Следы заметали "цивилизованные" проходимцы.
pit_heap 07 сентября 2018 | 22:45
lion64__2: а главное агенты ГРУ ходят на шопинг как ни в чем не бывало и скафандры от смертельного газа с собой не взяли...
Да и 50 граммов в пробнике из-под духов на 5 мл - чудо, не иначе.
ilich1971 07 сентября 2018 | 22:44
А что не водородную бомбу диппочтой привезти? Зачем так много на одного Скрипаля? Как они ручки мазали , в противогазе и ОЗК? Почему не арматурой по башке? За ограбление прокатит. Вообще зачем его было убивать ГРУ.? На эти вопросы Мэй не пыталась ответить???