Количества вещества, которое использовали для покушения на Скрипаля, хватило бы для того, чтобы убить до 4 тыс человек

Количества вещества, которое использовали для покушения на Скрипалей, хватило бы для того, чтобы убить до 4-х тысяч человек, — пишет газета «Таймс». Субстанция, которую обнаружили британские правоохранительные органы, была в 5-8 раз токсичнее, чем похожие отравляющие вещества, созданные в середине прошлого века, — рассказал источник газеты. По данным «Телеграф», предполагаемые сотрудники ГРУ, которых подозревают в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери, при подаче заявлений на визу назвались бизнесменами. «Миррор» пишет, что «Новичок№ мог поступить в Великобританию по дипломатической почте, которая не подлежит проверке.