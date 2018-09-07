Крупнейшая в Скандинавии финансовая организация «Данске Банк» расширяет внутреннее расследование переводов денег, в том числе из России. Речь идет о 150-ти миллиардах долларов, которые проводились через эстонское отделение банка, — пишет «Уолл-Стрит Джорнел» со ссылкой на информированные источники. Основной объем поступал из России и бывших советских республик. Деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны. Все операции осуществлялись с 2007-по по 2015-й годы.