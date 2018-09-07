Следователи в Петербурге отказались проверять действия полицейских, которые задержали в суде журналистов Сашу Богино и Давида Френкеля. Инцидент произошел в конце января, когда журналисты приехали освещать заседание по избранию меры пресечения антифашисту Игорю Шишкину. По версии полицейских, корреспонденты грубо нарушали общественный порядок. Журналистов оштрафовали на 500 рублей каждого, — пишет «Медиазона». Однако позже штрафы отменили, а административное дело закрыли.